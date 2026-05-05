あなたは読めますか？突然ですが、「菖蒲」という漢字読めますか？初夏の訪れを告げる美しい花の名前ですが、読み方が複数あるため迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あやめ」でした！菖蒲は、アヤメ科の多年草で、紫色の筋が入った美しい花を咲かせます。古くから日本の庭園や詩歌に登場し、初夏の季節感を象徴する植物として親しまれています。実際の使い方としては、「五月の爽やかな風に吹かれて