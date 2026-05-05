2000年から始まった『景気ウォッチャー調査』は、調査時点が前月25日から月末で、結果発表が原則翌月の第6営業日という、速報性に優れた景気指標だ。このデータをウォッチしていると、様々な経済の動きが見て取れる。本記事は『データで読み解く「日本経済」のリアル【季節＆気象・マインド・おもしろジンクス編】』から一部を抜粋し、気象と景気の相関について分析する。歴史的猛暑で最も「マイナスの影響」を受けた業種は？2024