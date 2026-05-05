あなたは読めますか？突然ですが、「二世古」という漢字読めますか？現在はカタカナで表記されることが一般的ですが、実はこのような漢字の書き方があるのです。気になる正解は……「にせこ」でした！二世古とは、北海道の道央に位置する山岳地帯やその周辺地域の名称を指します。アイヌ語のニセコアン（切り立った崖）に由来しており、現代では世界中から観光客が集まる国際的なスノーリゾートを象徴する言葉として定着しています