親や配偶者など、年金を受け取っている人が亡くなったとき、悲しみのなかで複雑な手続きに追われることになります。しかし、年金事務所への死亡届の提出が遅れると、あとから年金の「返金」を求められるトラブルに発展することも。一方で、請求の手続きさえすれば、亡くなった月分までの「未支給年金」を家族が受け取れるケースもあります。本記事では、小林労務による著書『これ1冊ですっきりわかる！年金のしくみともらい方2