日本の超富裕層は全体のごく一部にすぎませんが、その資産規模は国内外の資本移動にも影響を与えています。近年は、資産課税の強化や国外移転への規制が進み、相続・資産防衛の戦略にも変化が見られます。本稿では、『富裕層の資産承継と相続税富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】』から一部を抜粋し、富裕層を取り巻く課税環境の変化と、不動産が相続対策として注目される理由を整理します。富裕層が選ぶ相続税対策――不動産で