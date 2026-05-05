国際社会には、「タックスヘイブン」と呼ばれる税制優遇国がいくつか存在します。南太平洋に位置するバヌアツ共和国もその一つです。しかし現在、バヌアツは地球温暖化による海面上昇と地震という二重の脅威に直面しています。本稿では、矢内一好氏の著書『富裕層が知っておきたい世界の税制【大洋州、アジア・中東、アメリカ編】』から一部を抜粋し、南太平洋諸国の税制とバヌアツに迫る危機についてみていきましょう。地震と海面