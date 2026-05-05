近年、企業の設立が相次いでいます。若手ばかりでなく、様々な世代の人がチャレンジしているのです。本記事は『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』から一部を抜粋し、日本における会社設立増加の背景を見ていきます。過去最多を更新し続ける新設法人数帝国データバンクによると、2024年に全国で新設された企業は、15万3,789社（前年比0.6％増）となり、集計可能な2000年以降で最多を更新しました