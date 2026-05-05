【セントピーターズバーグ（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグは４日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真はレイズ戦に２番三塁で出場し、４打数１安打だった。連続試合本塁打は３でストップ。チームは１―５で敗れた。本塁打は出なかったが、ブルージェイズの岡本は４戦連続安打をマーク。三回一死一塁で低めのスライダーをうまく拾って中前へ運び、好機を作った。ただ、得点圏に走者を置いて迎えた七、九回はいずれも