TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ、29）が5日までに自身のインスタグラムを更新。純白のドレス姿をアップした。「もちたべたい」という短い文とともに、すらっと伸びた素足を公開した。韓国メディアのマイデーリーは5日「清純さとセクシーさが共存するオーラを披露し、全世界のファンの視線を捉えた」と伝えた。モモは、赤い葉が生い茂る木を背景に、真っ白なワンピースを着てポーズをとっていた。同メディアは「肩のラインがわず