◇MLB アストロズ-ドジャース(日本時間5日、ダイキン・パーク)打球の急速な変化にドジャースのマックス・マンシー選手が苦笑いです。ドジャースは山本由伸投手が先発マウンドに立ちます。大きく援護を受け5点リードの6回のアストロズの攻撃で、1アウトの場面でイサク・パレデス選手の振り抜いた打球が高く上がりファウルボールに捕手のウィル・スミス選手が打球を追います。しかし、ボールは内野に位置したマンシー選手がよろけな