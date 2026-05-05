南海キャンディーズ山里亮太（49）が5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。日豪首脳会談で共同声明が発表されたことについてコメントした。オーストラリアを訪問中の高市早苗首相は4日、アルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物の供給網を強化することなどを盛り込んだ経済安全保障協力に関する共同宣言を発表した。また、このニュースの最後に澁谷善ヘイゼルアナウンサーは「両国は重要