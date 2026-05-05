慢性的な人手不足を背景に今年度、正社員の採用を予定している県内企業の割合が3年ぶりに上昇したことが、民間の調査会社の調べでわかりました。帝国データバンクが今年2月に県内の289社を対象に、インターネットで調査を行い、約4割の企業から回答がありました。その結果、今年度、正社員の採用予定がある企業は61．7％で、3年ぶりに前の年度を上回り都道府県別では15番目の高さとなりました。一方で人件費の高騰や先行き不透明な