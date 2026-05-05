桑田佳祐が、ソロライブの魅力を振り返る特別企画『TAISHITA presents 初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SP』を開催。第1週目に、自身のライブ映像を5月3日から5日にかけてYouTubeにて公開する。 （関連：【映像あり】『TAISHITA presents 初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SP』ライブ映像2作品公開第3弾は本日） 初日である5月3日には、2022年に行われた東京ドーム公演より「ROCK AND ROLL HERO」、2