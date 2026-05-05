きのう（4日）夜、岡山県赤磐市の県道を歩いていた77歳の男性が軽トラックにはねられ死亡する事故がありました。 【画像を見る】フロントガラスが大破した軽トラック事故現場の横断歩道 歩行者の側には押しボタン式の信号機が きのう午後9時ごろ、赤磐市桜が丘東5丁目の県道交差点を歩いて渡っていた男性が、軽トラックにはねられました。はねられたのは、近くに住む会社経営者の白瀬勝吉さん（77）で、全身を強く打って病院