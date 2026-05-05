2026年4月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第3位は山本裕典さんのインタビュー記事だ。 【画像】モテモテだった頃の写真と、港区でカメラに向かいポーズをキめる山本裕典 2026年4月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、ガソリン補助金の記事だ。1リットルあたり「30.2円」を投入したにもかかわらず、値下がりはわずか「13.1円」だっ