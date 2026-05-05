2026年4月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第2位はネットフリックスの人気ドラマ『地獄に堕ちるわよ』にまつわる記事だ。 【画像】「心の中では泣いてました」細木数子との“伝説の共演”の裏側を語るレイザーラモンHG氏 2026年4月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、ガソリン補助金の記事だ。1リットルあたり「30.2円」を投入したにもか