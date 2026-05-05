『島へ免許を取りに行く』（集英社文庫）で、馬との出会いを書き、『馬の惑星』で馬を訪ねてモンゴル、スペイン、トルコへの旅をつづった星野博美さん。最新刊の『野馬追で会いましょう相馬の馬文化と震災後の日常』は、福島県相馬地方に伝わるお祭り、相馬(そうま)野馬追(のまおい)をテーマにしたノンフィクションです。浪江町(なみえまち)での出会いから、相馬野馬追の歴史と現在、相馬の人々が経験した震災と復興へと話