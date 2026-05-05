ゴルフの疲れはもちろん、日常的な疲労も解消したい……。そんな人におすすめのボディケアマシンを紹介。頭や目の周り、首など、普段なかなか癒せない部位にアプローチできる専用マシンもあるので、ゴールデンウィークはのんびりくつろぎながら自宅でメンテナンスをしてみては？ 【写真】もみほぐしが気持ちいい〜！ 置くだけで完結「足用」ケアマシンJLPGAティーチングプロフェッショナル資格A級を持つ中野なゆに、ボディケアマシ