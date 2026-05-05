◇インターリーグドジャース―アストロズ（2026年5月4日ヒューストン）ドジャースの山本由伸投手（27）が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発し、6回5安打3失点でまとめ、3勝目の権利を得て降板した。高い修正能力を発揮した。初回は28球を要し、今季初暴投も記録するなど2安打1四球で2点を失った。しかし、打線がすぐに逆転、3回までに7点の援護をもらい、本来のリズムを取り戻した。2回をわずか7球で3者