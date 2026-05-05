タレントで気象予報士の吉田ジョージさんが3日、亡くなった。56歳だった。所属事務所・オフィスキイワードが4日、発表した。番組で共演していた高橋みなみ（35）は自身のXで追悼した。【写真】「あまりに突然の事で…」写真とともに吉田ジョージさんを追悼した高橋みなみ同社は、代表取締役・上田彰氏名義で、SNSで【訃報のお知らせ】と題した文書を発表。「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和8年5月3日に逝去いたしました