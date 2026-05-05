【セントピーターズバーグ（米フロリダ州）＝平沢祐】世界的権威のある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」による全階級を通じた格付け「パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）」が更新され、スーパーバンタム級世界４団体統一王者の井上尚弥（大橋）が１位に返り咲いた。２０２２年に日本人として初めて１位になり、２４年にも１位になっていた。日本時間２日に元バンタム級２団体統一王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を３―０の判