4日、ブラジル南東部ベロオリゾンテで、アパートに突っ込んだ小型機の残骸（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ブラジル南東部ミナスジェライス州ベロオリゾンテで4日、市街地のアパートに小型機が突っ込む事故があった。地元メディアによると、小型機の操縦士ら3人が死亡した。5人が乗っており、残る2人は病院で治療を受けている。小型機はアパートの壁に衝突して大破した。アパートには住民もいたが、衝突したのが階段部分