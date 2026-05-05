◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月5日バンテリンドーム）阪神の畠世周投手(31)、椎葉剛投手(24)投手、嶋村麟士朗捕手(22)が5日、バンテリンドームでの中日戦の試合前練習に合流した。このまま出場選手登録されることが濃厚となった。また、門別啓人投手(21)、岡城快生外野手(22)、石黒佑弥投手(24)はSGL尼崎でのファームの全体練習に合流。合計で6人の入れ替えを敢行する可能性が出てきた。