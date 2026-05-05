メーガン妃はＡＩを活用したショッピングプラットフォームと新たに提携したが、これがヘンリー王子の警備上の問題に悪影響を及ぼす可能性があると専門家が指摘している。英紙ミラーが４日、報じた。メーガン妃は先月、ショッピングプラットフォーム「ＯｎｅＯｆｆ」と契約を結び、同プラットフォームで販売された自身の衣服の収益の一部を受け取ることになった。しかしこれらの衣服の大部分は、メーガン妃が先月ヘンリー王子と