【モデルプレス＝2026/05/05】グラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が5月5日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告した。【写真】第1子出産の39歳グラドル、生まれたばかりの息子を抱きかかえる姿◆戸田れい、第1子出産を報告戸田は「先日の話にはなりますが 第1子となる男の子を出産しました」と息子の写真とともに報告。「予定日より2週間半も早い誕生でしたが 49.0cm／3014gの平均的な感じで安心しました 母子