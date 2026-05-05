5日未明、三重県津市で、パトカーの追跡を受けた車が学校の壁に衝突し、運転していた男性が重傷を負いました。 警察によりますと午前1時50分ごろ、津市大里窪田町の高田中学校・高校の外壁に車が衝突し、破片が後ろを走っていた車に当たりました。 この事故で、車を運転していた会社員の男性（38）が、左足の骨を折る重傷を負いました。 事故を起こした車は、直前に現場から約1.3キロ離れた県道交差点で信