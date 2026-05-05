65歳以上の４人に１人が認知症を患う時代がきた 「人の名前が出てこない」「覚えたことをすぐに忘れる」。そんな悩みをもっている方が、高齢化社会の日本で増え続けています。 ※厚生労働省研究班の調査・推計によると、2022年の時点で65歳以上の認知症の方は443万人、同じく軽度認知障害（以下、ＭＣＩ）の方は559万人でした。両方を合わせた1002万人という数字は、65歳以上の人口の27.8％にあたり、およそ４人に１人が認知症