塩分をひかえ、味にメリハリをつけるおススメの調味料 味覚の変化で濃い味を好むように 加齢とともに味の好みが変わることか多いというのは、「若いころは甘いものが好きではなかったのに、最近は好きになってきた」とよく耳にします。甘いものは直接エネルギーに結びつくものですから、食べる量が少なくなっても甘いものが食べられていれば、最低限の生命維持はできるでしょう。ある意味、生き物としてすぐれたしくみと