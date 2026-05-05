村中李衣さん2020年10月 岡山市は、児童文学作家の村中李衣さんを講師に招いた創作講座の参加者を募集しています。 岡山市が吉備路文学館、NPO法人アートファームと協働で実施するものです。講座では「『こども』の宇宙にあそぶ」をテーマに作品を創作します。2026年6月14日、8月30日、10月11日、2027年1月17日の全4回で、参加者が作品を完成させることを目指すということです。会場は岡山市北区にあ