横浜エクセレンス（横浜EX）が、アウェーの地で行われた「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26」にて愛媛オレンジバイキングスを制し、ベスト4となる準決勝（SEMIFINALS）への進出を決めました！ 今シーズン、レギュラーシーズンでは唯一「4戦全敗」と苦手にしてきた強豪・愛媛に対し、土壇場で見せたチームの底力。B2ではクラブ史上初となるプレーオフ進出から、勢