5日の天気をお伝えします。【予想天気図】低気圧が千島近海へ進み、前線が日本の東から沖縄の南にかけてのびる見込みです。一方、本州から九州は移動性の高気圧に覆われるでしょう。 【全国の天気】北海道は日差しが届きますが、風の強いところがある見込みです。東北から九州は穏やかに晴れるところが多いでしょう。沖縄は雨や雷雨で局地的に雨脚が強まる見込みです。 【九州北部の天気】高気圧に覆われて、安定した晴