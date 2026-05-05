元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希が衣装ショットを披露し、好評だ。４日にインスタグラムで「＃笑ってコラえて！ありがとうございました」とつづると、衣装ショット複数枚を公開。ピンクのロングワンピースに、ベージュのジャケットを羽織ったスタイルになっている。「＃まきふく」のハッシュタグが付けられたこの投稿にファンからは「かわいいーーー！！」「美しさがダダ漏れしてます」「むちゃんこ綺麗でした」「