フジ復活の条件10年連続で視聴率4位と低迷するフジテレビが大掛かりな4月改編を行ってから約1か月が過ぎた。昨年1月末に就任した清水賢治社長（65）の意向が初めて全面的に反映された改編でもある。フジは復活できるのか。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】各界からこんなにも…フジテレビに「子供が通っている」有名人フジが復活するのは間違いないと見ている。ただし、条件付きだ。30年以上に