俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、10kg減後の変化が際立つタイトなドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【映像】“10kg減”本田望結の「いつもと雰囲気違う」最新ショット2025年6月2日、21歳の誕生日を迎えたことをInstagramで報告し、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と、体の変化について明かしていた本田。その後もヘアカット後のイメチェン