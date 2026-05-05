地球外の空を飛び回るドローン型探査機によるミッションが、着実に形になりつつあります。NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年4月23日付で、土星の衛星タイタン（Titan）の探査を行う「Dragonfly（ドラゴンフライ）」ミッションの探査機開発が、機体の本格的な組み立てとテストの段階に移行したことを明らかにしました。生命の起源を探る「空飛ぶ実験室」【▲ 土星の衛星タイタンの空を飛行するNASAの「Dragonfly（ドラゴンフライ