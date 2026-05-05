【第40話1-1】 5月5日無料公開 第40話1-1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月5日、佐賀崎しげる氏（原作）、鍋島テツヒロ氏（原作）と乍藤和樹氏（漫画）によるマンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」の第40話1-1をヤンチャンWebにて無料公開した。 第40話1-1では、鍛冶師・バルデスのもとを訪