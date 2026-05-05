大腸ポリープは、大腸内にできる小さな隆起で、多くは良性ですが、一部は大腸がんに進行するリスクがあるため注意が必要です。大腸ポリープはどのように発見され、発見後はどのような流れになるのでしょうか？ 本記事では、大腸ポリープの発見から治療までの流れ、そして大腸がんの可能性について、吉田医院の吉田俊太郎先生に話を聞きました。 ※2025年9月取材。 監修医師：吉田 俊太郎（吉田医院