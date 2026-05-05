大腸がんは日本でも患者数が多いがんの一つで、早期発見が大事だといわれており、初期には自覚症状がほとんどないケースが少なくありません。健康診断で行われる便潜血検査によって早期発見につながる人もいる一方、「便潜血検査を受けていても見つからないことがあるのでは？」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか？ 今回は、大腸がんの特徴や健康診断での検査方法、見逃される可能性について、横浜ベイクォー