手の痺れを機に受診し、難病「シェーグレン症候群」と診断されたりんさん（仮称）。症例の少なさや高額な治療費に悩みながらも仕事を継続してきました。予測不能な体調不良や肺炎での入院、見えない病気への無理解に葛藤しつつも、友人とSNSの仲間を支えに前を向いています。「限界まで頑張らないで」「健診結果を放置せず受診を」と、早期受診や主治医選びの大切さを呼びかける体験談です。 ※本記事は、個人の感想・体験