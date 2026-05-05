開催：2026.5.5 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 6 - 2 [ガーディアンズ] MLBの試合が5日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。 2回表、6番 デービッド・フライ 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホ