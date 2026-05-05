ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で乗用車とツーリング中のバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクに乗っていたとみられる65歳の男性が心肺停止となっています。 【写真を見る】月山道の事故ツーリング中の65歳男性が心肺停止、右足離断国道112号・月山道は全面通行止め（山形） 事故の影響で国道112号・月山道は、5日の午前10時から全面通行