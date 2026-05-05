パワフルな演技で元気と笑顔を届けるチアダンス。（CAST Magic Faith・岩下莉音さん）「見ている人を勇気づけられたり、笑顔になったよと言ってくれたりすると、それもチアダンスのいいところだと思うし」世界大会に挑むチアダンスチームで、世界大会で初優勝を目指します。 ■悔しさを胸に――再び世界へ 鹿児島市のチアダンスチーム、「CAST Magic Faith」。今月、アメリカで行われる世界大会に出