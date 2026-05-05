2026年5月2日、韓国メディア・エコノミストは「ホンダ撤退、現代自動車も突破できず…韓日自動車『相手国の壁』」と題した記事を掲載した。ホンダが今年限りで韓国での自動車販売事業から撤退する。04年に韓国市場へ進出し、「コスパ輸入車」の代名詞とされ、08年には輸入車ブランド初の年間販売1万台を突破したが、全盛期は長くは続かなかった。ホンダは為替相場や市場環境の変化を撤退理由に挙げているが、業界では「為替負担に