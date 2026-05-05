日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が5日までに自身のインスタグラムを更新。元アイドルとの旅の思い出ショットを公開した。「#日光冬の思い出‥」と記し、日光での思い出ショットを披露した。一緒にいるのは元日向坂46のメンバーで、タレント、モデル、女優として活動している佐々木久美。「SPACIA Xご乗車記念」と記されており、東武鉄道の新型特急「スペーシア X」で日光を旅したと思われる。この投稿には、5