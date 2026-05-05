お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。“お散歩ファッション”を披露した。バービーはストーリーズで「すみません、ちょっとおたずねします」とファンに質問。ノースリーブのトップスにレギンスを合わせた全身ショットを公開し、「この格好でお散歩行ったら私、捕まりますか？」と呼びかけた。続く投稿で、愛犬を連れ、親子での“お散歩ショット”をアップ。「ダボっとT