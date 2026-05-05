【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】「日本人投手はコントロールがいいという認識だったのだが…」斗山（トゥサン）ベアーズの金圓衡（キム・ウォンヒョン）監督は、他球団の日本人投手の名前を挙げてそう口にした。韓国KBOリーグに今季から導入の外国人選手枠「アジアクォーター制」により、全10球団中、7球団に各1人日本人投手が在籍している。7人のキャリアはバラバラで一括りにはできないが7人中4人が1イニングあ