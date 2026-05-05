◇ア・リーグヤンキース−オリオールズ（2026年5月4日ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が4日（日本時間5日）、本拠地でのオリオールズ戦で両リーグ単独トップとなる14号2ランをマークした。初回の第1打席、無死二塁でいきなりの中越え特大弾。本拠地が熱狂する中でゆう然とダイヤモンドを1周し、実況も興奮気味に「これがジャッジだ!」と叫んだ。これでこの試合を含め8戦5発と絶好調。本塁打