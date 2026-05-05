パンサーの尾形貴弘が４日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。一人娘のさくらちゃんから強烈な束縛を受けていると明かした。この日は「こどもの日」特集で芸人が子どもたちと出演。尾形は一人娘と一緒に登場し、まずは自分が妻への束縛が強く「宅急便の人が来てもしゃべるな」などと言ってしまうと告白した。そんな尾形の遺伝を受け継いだのか、さくらちゃんも、大好きなパパに対して相当な束縛を課しており「共演し