フリーアナウンサーの中村仁美（46）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）が突然買ってきたものを公開した。「昨日寝る時にはなかったのに今朝、起きたら、あった」とつづり、立派な兜の写真を公開した。14歳、11歳、7歳の息子たちの名前なども刻まれており、子供たちへの愛が溢れている。「#こどものひ」「#端午の節句」「#兜」「#買うシリーズ」「#三兄弟」と記した。