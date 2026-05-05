元放送作家の鈴木おさむ氏が５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。米国の人気女優・キャメロン・ディアス（５３）の思い出をつづった。Ｃ・ディアスに第３子となる次男が誕生したことが明らかになった。世界的なニュースとなっている。夫で米パンクバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデンが日本時間５日までにＳＮＳで公表した。このニュースに鈴木氏は「キャメロンディアス。僕と同じ１９７２年生まれの今年５４